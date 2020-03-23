Движение общественного транспорта в Индии приостановлено до 31 марта. Такое решение приняли власти в рамках борьбы с распространением коронавируса: сотни рабочих-мигрантов по всей Индии начали покидать города из-за закрытия ресторанов, пабов, торговых центров и других коммерческих учреждений. Управление метрополитена Дели сообщило твитом, что закрытие подземки должно способствовать соблюдению социальной дистанции.

Движение общественного транспорта в Индии приостановлено до 31 марта. Такое решение приняли власти в рамках борьбы с распространением коронавируса: сотни рабочих-мигрантов по всей Индии начали покидать города из-за закрытия ресторанов, пабов, торговых центров и других коммерческих учреждений. Управление метрополитена Дели сообщило твитом, что закрытие подземки должно способствовать соблюдению социальной дистанции.Деньги за билеты пассажирам вернут.В 75 наиболее пострадавших от заболевания районах будут работать только жизненно важные службы, въезд и выезд из них власти намерены запретить.Перед этим премьер-министр Нарендра Моди призвал людей соблюдать "народный комендантский час" в воскресенье, а также ограничить свои перемещения.Индийское министерство здравоохранения сообщило о 341 случае заражения. Пять человек умерли.