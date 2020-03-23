В Крыму нашли всех, с кем контактировал первый житель полуострова, заразившийся новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал на совещании по ситуации с распространением коронавируса вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

В Крыму нашли всех, с кем контактировал первый житель полуострова, заразившийся новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал на совещании по ситуации с распространением коронавируса вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.Первый случай коронавирусной инфекции в Крыму был подтвержден накануне: заразился мужчина, побывавший недавно во Франции. Неделю назад крымчанин вернулся домой на машине с женой и детьми через границу с Украиной, которую он пересек в автомобильном пункте пропуска.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, при пересечении границы мужчина скрыл факт своей поездки во Францию, которую он посетил по украинскому биометрическому паспорту. Его отправили в больницу с симптомами ОРВИ. Мужчину поместили в отдельный бокс в состоянии средней тяжести. У родственников мужчины диагноз "коронавирус" не подтвердился.По словам Игоря Михайличенко, все лица, контактировавшие с заразившимся, установлены и изолированы в медучреждениях или на дому. Накануне в 23:00 нашли таксиста, который его возил, передает "Интерфакс".По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, всего выявлено 37 человек, контактировавших с заразившимся крымчанином. Пятеро из них — близкие родственники.Пеньковская отметила: нужно быть готовым к новым случаям завоза инфекции. По ее словам, накануне после сообщения оперативного штаба о первом зараженном была обрушена горячая линия — звонили люди, приехавшие 5-7 дней назад, и сообщали о прибытии."То есть мы понимаем, что эта информация изначально была сокрыта", — отметила Пеньковская.Глава республики Сергей Аксенов тем временем заявил, что будет настаивать на уголовном преследовании лиц, скрывающих информацию о посещении неблагополучных по коронавирусу COVID-19 стран. По его словам, в случае выявления случаев, когда "те, кто под подозрением, шатаются по городу", нужны меры вплоть браслетов, используемых ФСИН, чтобы можно было их контролировать.Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса действует в Крыму и Севастополе с 17 марта. На полуострове отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются около 500 человек, на карантине в больницах — больше 40 пациентов.Участок российско-украинской границы на севере Крыма закрыт для въезда иностранцев с 18 марта до 1 мая. Всем возвращающимся домой крымчанам дистанционно измеряют температуру, по результатам заполненных анкет некоторые из них сдают тест на коронавирус.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 306 заболевших новым коронавирусом. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире им заразились более 307 тысяч человек, более 13 тысяч человек умерло.