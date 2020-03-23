Поставщика оштрафовали на 100 тысяч рублей

Региональный Россельхознадзор устроил проверку в одной крупной торговой сети во Владимирской области.Внимание надзорного ведомства привлекли многочисленные поставки от ООО «Торговый Дом «Аристократ» (город Иваново) сыра «Эдам» (производителя ООО «Брасовские сыры») в магазины региона. В торговые точки завезли почти 2 тонны этой продукции. При этом ветеринарно-сопроводительных документов по данным поставкам не оказалось.Торговать сырами в таком случае запрещено. Эта продукция может быть опасна для здоровья.В отношении ООО «ТД «Аристократ» составили протокол об административном нарушении и оштрафовали на 100 тысяч рублей.