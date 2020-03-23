Злоумышленница проставляла в паспортах и миграционных картах иностранных граждан оттиски поддельных печатей о постановке их на миграционный учет...

Зеленоградский районный суд г. Москвы вынес приговор фигурантке уголовного дела об организации незаконной миграции.Установлено, что злоумышленница совместно с неустановленными лицами осуществляла незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Женщина находила потенциальных клиентов, распространяя информацию о предоставляемых услугах среди знакомых, и проставляла в паспортах и миграционных картах иностранных граждан, в том числе ранее выдворенных за пределы РФ, оттиски поддельных печатей о пересечении ими Государственной границы Российской Федерации и последующей постановки на миграционный учет. Фактического пересечения границы иностранными гражданами не осуществлялось.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области.В ходе обысков по месту проживания 55-летней подозреваемой в Зеленограде были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан с изготовленными миграционными картами и бланками регистраций по месту пребывания, заполненные и пустые бланки различных миграционных документов.Следствием СУ УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение в совершении данного противоправного деяния. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Зеленоградский районный суд г. Москвы признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31