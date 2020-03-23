В подмосковном городе Кашира задержали мужчину, который пытался провезти на автомобиле мешок с наркотиками. В нем было более килограмма метилэфедрона, сообщает . Машину остановили на ..

В подмосковном городе Кашира задержали мужчину, который пытался провезти на автомобиле мешок с наркотиками. В нем было более килограмма метилэфедрона, сообщает "".Машину остановили на магистрали М-4 "Дон". Запрещенное вещество находилось в багажнике автомобиля. Позже полицейские выяснили, то 30-летний наркокурьер планировал доставить его в Воронеж. В отношении него завели уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками, которое предусматривает до 20 лет лишения свободы.