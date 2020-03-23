Продуктов всем хватит на 100 процентов, логистические центры заполнены, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Продуктов всем хватит на 100 процентов, логистические центры заполнены, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Продуктов хватит 100 процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40 до 60 процентов", — сообщил министр.Он отметил, что обеспеченность продуктами не зависит от зарубежных поставок. "С точки зрения этой номенклатуры зависимости нет никакой", — подчеркнул Мантуров.Министр также рассказал, что правительство изначально рекомендовало "делать запасы на 21 день". "Мы сейчас поставили задачу, чтобы закупки делались из расчета 60 дней. Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов", — подчеркнул Мантуров.