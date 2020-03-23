Менее, чем через месяц после фиксации первого случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Румынии зарегистрирована первая смерть от COVID-19, сообщает румынская национальная Группа по стратегическим коммуникациям, созданная специально для мониторинга ситуации.

Менее, чем через месяц после фиксации первого случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в Румынии зарегистрирована первая смерть от COVID-19, сообщает румынская национальная Группа по стратегическим коммуникациям, созданная специально для мониторинга ситуации. Известно, что скончавшийся — мужчина 67 лет, госпитализированный на юге страны в среду, 18 марта. Течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями и раком в последней стадии.Ранее сообщалось о смерти семи румынских граждан. Правда, все эти летальные случаи зафиксированы за пределами страны — в Италии и Франции.Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Румынии составляет 367 человек, большая часть которых в Бухаресте. Из них 52 уже выздоровели, на карантине находятся более четырех тысяч граждан. В мире количество заразившихся превышает 306 тысяч человек, сообщает портал Worldometers.