Подозрительно, что президент Трамп уж слишком навязчиво называет коронавирус китайским. Тем самым он, с одной стороны, хочет обидеть Китай, а с другой, - наверное, что-то скрывает. Тем не менее такая навязчивость в Штатах была замечена, хотя есть за океаном и множество других тем.

Подозрительно, что президент Трамп уж слишком навязчиво называет коронавирус "китайским". Тем самым он, с одной стороны, хочет обидеть Китай, а с другой, — наверное, что-то скрывает. Тем не менее такая навязчивость в Штатах была замечена, хотя есть за океаном и множество других тем.Нью-Йорк — центр эпидемии коронавируса в США. Почти 8000 подтвержденных случаев. На обычно людной площади Таймс-сквер — редкие туристы. Сегодня вечером она окончательно опустеет. Губернатор штата фактически переводит крупнейший город Америки на карантин. С 20 часов 22 марта покидать дома можно только по необходимости. Владельцы магазинов готовятся к худшему. Вот красят наглухо заколоченную витрину.Работать разрешать только продуктовым лавкам, аптекам и ресторанчикам, которые доставляют еду на дом или готовят на вынос, как у Филипа Боззо. В нынешней ситуации даже знакомство с нью-йоркским мэром вряд ли поможет его бизнесу."Это очень тяжело для людей, которые работают на нас. Мы стараемся платить нормально, но люди живут от чека к чеку, и по мере того, как эта болезнь распространяется, все напуганы по поводу того, что будет дальше", — сказал ресторатор Боззо.Подобных звонков в офисе Энтони Мармо в последнее время все меньше Его агентство по подбору персонала сейчас держится за счет спроса на медсестер. По остальным профессиям — как под откос. Два миллиона 250 тысяч американцев, по данным The Goldman Sachs, остались без работы на минувшей неделе. И это — только начало."Возможно, будет порядка 30-40% безработицы, что будет разрушительно для экономики. Если ситуация с вирусом будет хуже, бизнес вынужден будет сворачивать свою деятельность а значит, безработица станет еще выше", — уверен Мармо.Происходящему уже подобрали название – "коронакризис". О том, что рецессия грядет, исследователь трендов Джеральд Селенте говорил последние три года. По последним данным, кризисом уже охвачена треть мировой экономики. Ее рост по итогам года при самом лучше раскладе будет меньше 0,5%."Bank of Americ объявил, что мы вступаем в рецессию. Рецессию?! Мы вступаем в величайшую депрессию. Это будет намного хуже, чем в 1930-х. Мы пройдем через такое, что мы не видели в современной истории. В 30-х население Земли было 2 миллиарда человек. Сейчас — 7,7 миллиарда", — сказал Селенте.Существует, правда, и "золотой миллиард", внутри которого к тому же имеется и особо привилегированная прослойка. К ней относят четверо американских сенаторов, среди которых и глава Комитета по разведке. После секретного брифинга в Конгрессе, где озвучивали безрадостные прогнозы, все четверо резко стали сбрасывать акции на фондовом рынке, где недавно фактически повторился "черный понедельник" 1987-го. За один день индекс Dow Jones рухнул на 10% и продолжает падать до сих пор.Сам Трамп назвали происходящее войной. Действовать собираются по законам военном времени. Одним таким — от 1950-года, что принят был накануне Корейской войны, — Трамп и воспользовался. Defense Production Act дает главе Белого дома право в ручном режиме переводить экономику на военные рельсы.Впрочем, холодная война (несмотря на вирус, против которого не плохо было бы объединиться) как шла, так и идет своим чередом. Один фотографов углядел среди трамповских пометок вот эту. Президент США перед очередным брифингом США сознательно заменил слово "корона" на слово "китайский" в названии вируса.Впрочем, одним Китаем список стран, с которыми Вашингтон пытается свести счеты, прикрываясь заразой, не ограничивается. Тот же Трамп первое время вообще называл эпидемию фейком, а теперь, когда в Америке упустили драгоценное время, виноватыми в тревожных сводках объявлены Москва, Пекин и Тегеран. Мол, не вирус распространяется по стране, а зловредные интернет-боты разносят тревожные слухи по умам.Вирус вирусом, а запуски — по расписанию. Вот на Гавайях в ночное небо над Тихим океаном успешно взмывает новая гиперзвуковая ракета C-HGB. Все при ней: и боеголовки, и тепловые защитные экраны. Можно применять и на суше, и на море независимо от эпидемиологической обстановки.Лучше бы американские военные помогли накрытому эпидемией Нью-Йорку сетует градоначальник Билл де Блазио. Он — демократ. Бывший кандидат в кандидаты этой партии. Из отбора он выбыл. Осталось двое. Сенатор-социалист Берни Сандрес и Джо Байден, который в третий по счету супервторник победил в важных для номинации Флориде, Аризоне и Иллинойсе. В Огайо голосование отменили из-за коронавируса. Болезнь — важная часть предвыборной кампании.По конференц-связи (встречи лицом к лицу с избирателями и журналистами отменены) Байден ставит диагноз трамповскому президентству. Но, как и в медицине, — никуда без второго мнения. В данном случае это данные опросов. 55% американцев одобряют то, как президент США и его команда противостоят пандемии. По осени, ближе к выборам, эти показатели для Трампа будут значить еще больше.Интересное дополнение к новостям из США. Американское правительство ходатайствует о прекращении обвинений против группы российских компаний "Конкорд". Ранее дело было заведено в связи с подозрением о вмешательстве в выборы США. Это означает неизбежное закрытие дела без возможности его возобновления. То есть не стоило и начинать процесс, если так бесславно заканчивать его.