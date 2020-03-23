33-летний водитель предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Амурской улице было остановлено транспортное средство «Рено» под управлением 33-летнего приезжего.В ходе проверки документов у водителя полицейскими выявлено административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».При оформлении протокола об административном правонарушении водитель предложил сотруднику полиции денежные средства в размере 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности.Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако проигнорировал данное предупреждение и положил деньги на заднее сиденье служебного автомобиля, после чего был задержан.Преображенским межрайонным следственным отделом ВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ «Дача взятки». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73