Сотрудники ГИБДД проводят проверку

Утром 23 марта в Вязниковском районе Владимирской области произошла серьезная авария. Грузовая машина съехала с дороги и вылетела в кювет.Инцидент случился в районе 300 километра трассы М-7. По словам очевидцев, водитель большегруза не справился с управлением. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.