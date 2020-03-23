Автопарк подразделений ГИБДД региона пополнился 24-я транспортными средствами.

Во Владимире состоялось торжественное вручение новых служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД региона.Ключи от 24 патрульных автомобилей вручили начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Новиков.Начальник регионального УМВД поздравил полицейских с получением нового служебного транспорта и выразил уверенность, что обновление патрульного автопарка будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед сотрудниками ГИБДД.Транспортные средства, поступившие в регион в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оснащены всеми необходимыми для несения службы техническими средствами, в том числе сигнальными громкоговорящими установками, средствами видеофиксации, радиостанциями и специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.Начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков отметил, что транспортными средствами обновлены автопарки подразделений ГИБДД в областном центре и 12 районах области, в том числе, Ковровском, Александровском, Муромском, Собинском. Машины прошли технический осмотр и полностью готовы к эксплуатации в различных дорожных и погодных условиях.В завершение торжественного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции на новых автомобилях выдвинулись к местам несения службы в территориальные органы на районном уровне, чтобы продолжить работу по обеспечению безопасности движения на дорогах 33 региона.