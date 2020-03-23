Помимо зарплаты из областного бюджета безработным предусмотрена выплата материальной поддержки

Из-за увеличения производства индивидуальных средств защиты для профилактики и нераспространения коронавируса департаменту по труду и занятости населения администрации Владимирской области требуются сотрудники. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.ООО «Бриз – Кама» требуются сотрудники на временную работу, желательно женщины до 50 лет. Оплата труда – сдельная. Помимо зарплаты из областного бюджета безработным предусмотрена выплата материальной поддержки.