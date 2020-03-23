23.03.2020

2020-03-23 22:25:03

Во Владимирской области суд закрыл 15 сайтов для зацеперов

Суд во Владимирской области закрыл 15 сайтов, которые обучают экстремальному виду развлечений – так называемому зацепингу.

Владимирская транспортная прокуратура промониторила сеть на предмет выявления материалов, пропагандирующих среди молодежи противоправное поведение на железнодорожном транспорте и выявила нарушения на 15 сайтах.

Прокурор обратился с заявлениями в суд о признании выявленных интернет-ресурсов информацией, запрещенной к распространению.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.

В настоящее время все сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа. В дальнейшем работа будет продолжена.

