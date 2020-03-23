На них закупят медицинские изделия

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выделил 7 миллионов рублей из резервного регионального фонда на борьбу с коронавирусом. По информации «Комсомольская правда – Владимир», деньги пойдут на медицинские изделия на случай заражения жителями области новой вирусной инфекцией.Департамент здравоохранения Владимирской области закупит бактерицидные облучатели, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, термоконтейнеры для транспортировки биологических материалов, пробирки с готовой транспортной средой для выделения коронавируса, стерильные зонд-тампоны.