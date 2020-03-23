23.03.2020

2020-03-23 15:55:03

Волонтеры Владимирской области окажут помощь людям в самоизоляции

Во Владимирской области начал свою работу штаб по оказанию помощи пожилым людям и людям, находящимся в самоизоляции. Организаторами выступили ОНФ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и Ассоциация волонтёрских центров. Во Владимирской области штаб функционирует при поддержке комитета по молодёжной политике.

Как утверждают в Министерстве здравоохранения РФ наиболее тяжёлые формы коронавируса развиваются у людей старше 60-ти лет. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома, принимать необходимые меры защиты и избегать мест большого скопления людей. В штаб также могут обратиться люди на самоизоляции. Телефон колл-центра 8(800)200-34-11. На данный момент в штабе работают порядка 70 волонтёров. Каждому выдали маску, антисептик и перчатки. Контакта с изолированным человеком не происходит. Необходимые продукты волонтёр оставляет возле квартиры, рассказывает руководитель штаба, Ирина Лапонова.



Ирина Лопанова, руководитель штаба помощи пожилым людям: «Люди бывают маломобильные, люди бывают на самоизоляции, люди бывают на карантине. Серьезная проблема, когда человек не может выйти за продуктами, за лекарствами. И тут возникла такая идея, что могут подъехать волонтёры, могут купить лекарственные средства, могут купить продукты и, соблюдая определенные меры безопасности. Не думайте, что мы на это глаза закрываем. На это делается акцент везде и всюду. Мы заботимся и волонтерах, и о людях, которых мы обслуживаем».