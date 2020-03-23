Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что вместе с супругом Максимом Траньковым и трехлетней дочерью Анжеликой из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 решили срочно вернуться из США в Россию.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что вместе с супругом Максимом Траньковым и трехлетней дочерью Анжеликой из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 решили срочно вернуться из США в Россию."Мы решили срочно вернуться домой, – написала Волосожар в Instagram. – Каждый час меняются новости и радостнее они не становятся, к сожалению. Да, мы, наверное, дотянули до критического момента, но очень хотелось верить в лучшее".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 17 Мар 2020 в 11:43 PDTПо словам фигуристки, Штаты закрывают на строжайший карантин, а в отдельных городах вводят комендантский час. Также спортсменка сообщила, что городок Истеро, в котором они находились, оказался не приспособлен к изоляции с ребенком."Скорее бы оказаться дома. И да, конечно, как только приедем, мы сядем на карантин. Потому что безопасность нашей семьи и окружающих людей – самое важное", – подытожил Волосожар.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 8 Янв 2020 в 10:00 PSTНапомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 188 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 308 тысяч человек, из которых 13 тысяч скончались.