На фоне распространения коронавируса появляется все больше мифов, связанных с COVID-19. Один из них гласит, что шансов заразиться у курильщиков меньше. Китайские и испанские врачи опровергли эти домыслы.

На фоне распространения коронавируса появляется все больше мифов, связанных с COVID-19. Один из них гласит, что шансов заразиться у курильщиков меньше. Китайские и испанские врачи опровергли эти домыслы.Исследователи из Поднебесной провели эксперимент с 78 пациентами и выяснили, что риск заразиться коронавирусом у курильщиков выше на 14%. Особенно подвергают себя опасности представители старшего поколения, отметили ученые.С китайскими медиками согласны их испанские коллеги. Еще несколько лет назад они доказали, что течение гриппа у курильщиков протекает в более тяжелой форме, чем у тех, кто не зависит от никотина.Дело в том, что курение приводит к осложнениям при острой респираторной инфекции, поражающей легкие. Это актуально и для обычного гриппа, и для заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает "Рамблер".На 23 марта по всему миру заражено почти 350 тысяч человек. США вырвались лидеры по динамике роста заболеваемости: за последние сутки там зафиксировано более 8,1 тысячи случаев.В России коронавирус обнаружен у 438 человек. Предполагается, что в ближайшие дни количество подтвержденных случаев резко увеличится. Это связано с тем, что COVID-19 у пациентов стали диагностировать после первой положительной пробы.С 23 марта Россия ввела новые ограничения на авиасообщение с другими странами: теперь самолеты будут летать только между столицами. Для вывоза наших граждан из-за границы будут организованы чартерные рейсы. В то же время правительство выделяет дополнительные средства на борьбу с .22 Мар 2020 в 7:57 PDT