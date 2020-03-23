Пятеро военнослужащих получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате взрыва артиллерийского снаряда на складе боеприпасов на окраине Мурманска.

Пятеро военнослужащих получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате взрыва артиллерийского снаряда на складе боеприпасов на окраине Мурманска, сообщила пресс-служба Северного флота.ЧП, по предварительным данным, произошло на складе ракетно-артиллерийского завода, расположенном в микрорайоне Росляково. Он находится в паре километров севернее города. Военное ведомство сообщает, что произошел подрыв артиллерийского боеприпаса.В больницу доставили пять человек, состояние двоих врачи оцениваю как тяжелое, угрозы их жизни нет.Комиссия командования Северного флота проводит проверку инцидента, произошедшего, по предварительной информации, в результате нарушения требований безопасности во время погрузочно-разгрузочных работ.