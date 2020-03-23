За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 3 несовершеннолетних. Произошло 298 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 89 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Октябрьский район. По предварительной информации, 16 марта 2020 года в 08.55 у дома 24 на улице Большая Московская в городе Владимир водитель автомобиля Хендай-Солярис, 1979 г.р., допустил наезд на пешехода, 1959 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 17 марта 2020 года в 04.10 на 26 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к городу Иваново водитель автомобиля Газ-3302, 1988 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель с диагнозом: ушиб правой ноги, перелом двух пальцев левой руки, направлен на амбулаторное лечение.Камешковский район. По предварительной информации, 18 марта 2020 года в 14.30 на 227 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ГАЗ-2217, 1990 г.р., допустил столкновение с движущимся попутно в прямом направлении автомобилем Камаз-53229 под управлением водителя 1978 г.р., который осуществлял очистку отбойника, разделяющего транспортные потоки встречных направлений. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ-2217 от полученных травм скончался на месте происшествия.Александровский район. По предварительной информации, 19 марта 2020 года в 10.30 на 12 км автодороги Струнино - Площево водитель автомобиля Мицубиси Паджеро-Спорт, 1952 г. р., не предоставил преимущество в движении автомобилю Рено-Логан под управлением водителя 1955 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Рено-Логан, 1957 г.р., с диагноз: перелом двух ребер слева, перелом левой ключицы, госпитализирован.Суздальский район. По предварительной информации, 20 марта 2020 года в 17.30 на 33 км автодороги Владимир - Юрьев-Польский - Переславль Залесский водитель автомобиля Шевроле-Нива, 1958 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2111 под управлением водителя 1946 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2111 с диагнозом: перелом ребер справа, перелом правого надколенника, пассажир автомобиля ВАЗ-2111, 1948 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом костей таза, пассажир автомобиля ВАЗ-2111, 1955 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки, перелом ребер, - госпитализированы; водитель автомобиля Шевроле-Нива с диагнозом: перелом нижней третьей правой голени, направлен на амбулаторное лечение.Киржачский район. По предварительной информации, 21 марта 2020 года в 07.50 на 8 км автодороги Дубки - Киржач водитель автомобиля Ссанг – Енг Кайрон, 1974 г.р., допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Ссанг–Енг, 1949 г.р., с диагнозом: ушибленная рана волосистой части головы, перелом носа, направлен на амбулаторное лечение.Собинский район. По предварительной информации, 22 марта 2020 года в 19.45 на 153 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ-2115 1971 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди в прямом направлении автомобилем Вольво-FH под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 с диагнозом: закрытый перелом грудины, направлен на амбулаторное лечение.