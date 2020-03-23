Коронавирусом заразились мать и тесть премьера Испании Педро Санчеса, они госпитализированы, пишут местные СМИ. Сам Санчес на соответствующий вопрос журналистов ответил уклончиво. Кроме того, министр иностранных дел Доминиканы Мигель Варгас сообщил, что заразился коронавирусом.

Коронавирусом заразились мать и тесть премьера Испании Педро Санчеса, они госпитализированы, пишут местные СМИ.Официального подтверждения этой информации пока нет. Сам Санчес заявил лишь, что многие семьи в Испании оказались в аналогичной ситуации. "Моя семья не важнее, чем другая семья. Спасибо за выраженную поддержку в этой ситуации", — приводит его слова РИА Новости.Испанский премьер общался с журналистами на пресс-конференции, но на заданный ему соответствующий вопрос ответил уклончиво.Ранее было официально объявлено, что коронавирусом заразилась жена Санчеса Бегонья Гомес. Премьер, как и другие члены правительства, сдал анализы, которые показали отрицательный результат. У двух членов кабинета коронавирус был обнаружен.Кроме того, министр иностранных дел Доминиканы Мигель Варгас сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что результаты его теста оказались положительными, хотя симптомов заболевания у него нет.Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса и на третьем в мире (после Китая и Италии). На 22 марта в стране выявлено 28,5 тысячи заражений, с начала эпидемии умерли 1720 человек, из них 1021 — в Мадриде. В Доминикане коронавирусом заразились 112 человек, трое скончались.Последние данные о распространении коронавируса в мире публикует ресурс Worldometers.info.