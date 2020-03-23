Противоправные деяния выявлены участковыми уполномоченными полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий.

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кольчугинскому району при проведении оперативно-профилактических мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что в январе 2020 года 35-летняя жительница города Кольчугино направила в территориальный отдел по вопросам миграции четыре уведомления о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме в районном центре.В ноябре - декабре прошлого года 40-летний житель города Кольчугино также направил в территориальный отдел по вопросам миграции три уведомления о прибытии граждан ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире.Фигуранты не имели намерения предоставлять жилые помещения иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, и достоверно знали, что они не будут проживать по указанным адресам.В настоящее время дознавателями ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В аналогичном противоправном деянии подозревается 32-летняя жительница Александровского района, которая в начале февраля текущего года за денежное вознаграждение поставила на миграционный учет по месту своего жительства шесть иностранных граждан. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.