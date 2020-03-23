23.03.2020

2020-03-23 19:15:04

Зулейха открывает глаза - телеканал «Россия 1» впервые собрал онлайн пресс-конференцию накануне премьеры.

Виртуальная встреча с журналистами была приурочена к выходу многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза», который скоро увидит вся страна.

В целях безопасности премьеру и красную дорожку отменили, а мероприятие для прессы перенесли в онлайн. Актёр Сергей Маковецкий признался, что впервые участвует в таком необычном мероприятии: «Это неожиданно, но, глядя на события, которые происходят в мире, я понимаю, что к этой неожиданности нужно привыкать. В этом есть много хорошего: мы вдруг обратили внимание на себя, на природу вокруг». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова присоединилась к беседе по видеосвязи.

Напомним, что многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930-го года женщину, которая во время раскулачивания теряет мужа-кормильца, вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных брошены в глухой тайге без пищи, крова и тёплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши… Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь и счастье.

Первым на вопросы журналистов ответил первый заместитель генерального директора ВГТРК, продюсер Антон Златопольский. Он рассказал о давней традиции канала: «В 2002 году телеканал «Россия 1» начал экранизацию классики. Тогда это было новшеством и мало кто верил в успех. Мы сделали первую работу «Идиот», которая стала очень популярной… Теперь поняли, что настало время современных авторов. У нас есть три работы: «Ненастье» режиссёра Сергея Урсуляка, которой мы очень гордимся. Сейчас мы представляем выдающееся, на мой взгляд, произведение «Зулейха открывает глаза». И в монтаже у нас «Обитель» Захара Прилепина, режиссёром которой стал Александр Велединский. Мне кажется, удовольствие от сериала, который мы сегодня обсуждаем, получит и широкий зритель, и интеллектуалы».

Автор романа Гузель Яхина отметила: «Есть важные вещи, которые мы сразу оговорили с Егором Анашкиным и продюсером фильма, и в финальной версии они были соблюдены: в картине звучит голос большой истории. Это не просто драма двух любящих людей на фоне таблички «ГУЛАГ», а история всех людей, находящихся вокруг них. В нашем проекте высокий уровень художественных решений, ведь в романе был заложен мифологический пласт, и здесь имеет значение всё – бюджет, режиссёрская, операторская и актёрская мысли».

Конечно, большинство вопросов было адресовано Чулпан Хаматовой, которая не балует журналистов вниманием и редко даёт интервью. Чулпан поделилась: «Это произведение окунуло меня в детство. Читая первую часть с подробным описанием предметов быта, кувшинов, покрывал, я ощутила ностальгию и вдруг поняла, что всё это мои корни, о которых так просто забыть в Москве, то, что соответствует моей самоидентификации. У меня был сильный спор с героиней – её развитие от начала, некой бессловесной, послушной жены, к героине, которая сама принимает решения. Это начало мне не сразу удалось».

Много вопросов было и к Юлии Пересильд, которая сыграла Настасью.

Юлия вспоминает: «В тот момент, когда мы стали обсуждать Настасью и склеилась тетрадка роли, я поняла, что я ненавижу её и всё, что она делает, и чем дальше, тем хуже. Мы хотели, чтобы она была огневая, но чем больше мы заходили на территорию её витальности, тем больше отторжения она вызывала. Надо сказать, что это очень трудная роль. Она женщина Революции, эта героиня не просто начиталась плакатов, она на этом выросла. Настасья уверена в своей правоте, настойчиво думая, что она это делает для лучшего. Это яркий представитель поколения, системы».

Премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» состоится весной на телеканале «Россия 1». Следите за новостями.