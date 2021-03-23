В разговоре приняли участие член Совета Федерации Ольга Хохлова и член Общественной палаты России Сергей Бородин.

«Сохранение исторической памяти: наследие и наследники». Сегодня эту тему обсудили во Владимире в Педагогическом институте. В разговоре приняли участие член Совета Федерации Ольга Хохлова и член Общественной палаты России Сергей Бородин. А также депутаты Законодательного собрания, представители ветеранских организаций, поисковики.В этом году исполняется 80 лет со дня трагической даты в жизни нашей страны - начала Великой Отечественной войны. Ольга Хохлова поддержала инициативу общественников, которые потребовали создать единый учебник по истории во избежание искажений фактов о войне. Также сенатор выступила с инициативой увековечить память владимирцев, погибших при обороне Ленинграда на Невском пятачке - символе героизма и мужества советских войск. Предполагается установить обелиск с их именами.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ: «Ленинград это вот та точка, первая точка обороны нашей страны, где съезжались со всей страны воины и защищали свою страну вот на северных рубежах страны и достаточно количество с нашей области, которые охраняли Родину, которые были на полях сражений под Ленинградом. Многие положили свои жизни. И, конечно, я считаю наша задача потомков сохранить память наших земляков».