Установлено, что всего в состав группы входили 13 человек. Среди них: трое иностранных граждан, один уроженец Красноярского края, остальные – жители Владимирской области.

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.По информации пресс-службы регионального УМВД, всего в состав группы входили 13 человек. Среди них: трое иностранных граждан, один уроженец Красноярского края, остальные – жители Владимирской области.Как сообщалось ранее, противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области в мае прошлого года, когда задержали троих иностранцев, в съёмной квартире которых были обнаружены свёртки с синтетическими наркотиками. Аналогичные вещества, подготовленные фигурантами к сбыту, полицейские изъяли из закладок, организованных во дворах жилых домов в областном центре.В дальнейшем в рамках расследования уголовного дела по подозрению в причастности к незаконной деятельности были задержаны девять жителей Владимирской области и уроженец Красноярского края.Следователями и оперативниками проведена масштабная работа по выявлению взаимосвязей между участниками организованной группы, а также эпизодов преступной деятельности.Установлено, что в период с февраля по май 2020 года семь из 13 участников организованной группы, выполняя роли курьеров, совершили 11 покушений на незаконный сбыт наркотических средств на территории Владимира. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков составила 229,75 граммов, что эквивалентно 400 условным разовым дозам.В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело по остальным шести участникам организованной группы выделено в отдельное производство и передано в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.