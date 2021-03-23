Один из этапов чемпионата WorldSkills Russia прошел во владимирском химико-механическом колледже.

Один из этапов чемпионата WorldSkills Russia прошел во владимирском химико-механическом колледже. В церемонии награждения принял участие партнер колледжа - ДАУ Изолан.Владимирский химико-механический колледж - единственное предприятие в городе, которое выпускает подобных специалистов. Поэтому студенты колледжа нарасхват, рассказывает Алла Агапова. Колледж заключил договор о социальном партнерстве с 30 предприятиями города. Среди них и ведущее химическое предприятие ДАУ Изолан. Студенты уже не первый год посещают их лаборатории, проходят производственную практику. Лучших, в том числе победителей WorldSkills Russia, оставляют работать. Фактически, большинство из них к 4-му курсу имеют место на предприятии. Своеобразный "химический обмен".Алла Агапова, директор владимирского химико-механического колледжа: «У них очень серьезная, одна из лучших лабораторий в городе - лаборатория ДАУ Изолан. Когда мы еще не участвовали в чемпионате, я с детьми ходила на экскурсии туда. Я была поражена просто этой лабораторией. И мы им очень благодарны, что они ежегодно принимают активное участие. Помогают нам и в подготовке”.