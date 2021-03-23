Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

С 22 марта директором департамента ветеринарии назначен Дмитрий Лозовой. Распоряжение о вступлении Дмитрия Александровича в должность подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Дмитрий Лозовой родился в 1973 году в Коврове. Госслужащий окончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария». Имеет степень доктора ветеринарных наук.В Федеральном центре охраны здоровья животных он прошёл трудовой путь от ветеринарного врача до руководителя ведомства. Дмитрий Александрович работал на руководящих должностях в Покрове на предприятии по производству биопрепаратов, а также в компании «Рассвет медицины».