Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
С 22 марта директором департамента ветеринарии назначен Дмитрий Лозовой. Распоряжение о вступлении Дмитрия Александровича в должность подписал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Дмитрий Лозовой родился в 1973 году в Коврове. Госслужащий окончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария». Имеет степень доктора ветеринарных наук.
В Федеральном центре охраны здоровья животных он прошёл трудовой путь от ветеринарного врача до руководителя ведомства. Дмитрий Александрович работал на руководящих должностях в Покрове на предприятии по производству биопрепаратов, а также в компании «Рассвет медицины».