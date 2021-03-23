С 22 марта в должность руководителя департамента ветеринарии вступил Дмитрий Лозовой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сипягин. Напомним, 1 марта департамент ветеринарии

С 22 марта в должность руководителя департамента ветеринарии вступил Дмитрий Лозовой. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сипягин. Напомним, 1 марта департамент ветеринарии остался без директора. Экс-руководитель ведомства Максим Тихонов добровольно сложил с себя полномочия. Дмитрий Александрович Лозовой родился в Коврове в 1973 году. Закончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария». Имеет учёную степень доктора ветеринарных