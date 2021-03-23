Всего неделя осталась до окончания приема работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». От журналистов и блогеров Центрального федерального

Всего неделя осталась до окончания приема работ на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который проводит «Ростелеком». От журналистов и блогеров Центрального федерального округа подано 400 работ — на сегодняшний день это самое большое количество среди всех федеральных округов. Юбилейным материалом стала статья «Код в доступе: не стань жертвой» журналиста газеты «Тверские ведомости» Ирины Тюриной. Ирина Тюрина, журналист Я уже не первый год принимаю участие