Пресс-атташе “Торпедо” Владимир Никольский снял драку слонов в цирке на видео, которое разошлось по всем федеральным СМИ. Инцидент произошел 21 марта в Казани. Двое слонов решили

Пресс-атташе “Торпедо” Владимир Никольский снял драку слонов в цирке на видео, которое разошлось по всем федеральным СМИ. Инцидент произошел 21 марта в Казани. Двое слонов решили выяснить отношения прямо во время циркового представления. Один из крупных животных упал за пределы арены, вызвав у зрителей панику. Владимир Никольский: Скажите спасибо, чтобы далеко сидим. Ты хотела шоу