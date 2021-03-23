В результате надзорное ведомство внесло главе администрации посёлка Золотково представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Межрайонная прокуратура занялась отсутствием в квартире инвалида газового оборудования в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района.Выяснилось, что дом, в котором проживает инвалид III группы, газифицирован в октябре 2007 года, но местная администрация, как собственник квартиры, не заключила договор на подключение жилья к инженерным сетям. При этом техническая возможность для подведения голубого топлива имеется.В результате бездействия чиновников мужчина с 2007 года лишён права пользования коммунальными услугами в полном объёме.Как уточнили в пресс-службе, проживая в газифицированном доме, он не мог компенсировать расходы, понесённые на покупку дров для печного отопления.В результате надзорное ведомство внесло главе администрации посёлка Золотково представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.