В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на улице Мира во Владимире образовалась большая пробка.
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.
Транспорт ..
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на улице Мира во Владимире образовалась большая пробка.
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.
Транспорт объезжает место аварии по улице Полины Осипенко. Троллейбусы - стоят. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства происшествия.