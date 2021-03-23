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<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2021-iz-za-dtp-na-ulice-mira-obrazovalas-probka-v-storonu-centra-vladimira.html" target="_blank">Из-за ДТП на улице Мира образовалась пробка в сторону центра Владимира</a> - В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на улице Мира во Владимире образовалась большая пробка. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. Транспорт ..