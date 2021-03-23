В Муроме из-за взрыва элеватора центр города остался без отопления и горячей воды. Об этом сообщают наши коллеги из «Муром24.рф». 23 марта в городе проводились плановые работы по сносу ..

В Муроме из-за взрыва элеватора центр города остался без отопления и горячей воды. Об этом сообщают наши коллеги из «Муром24.рф».23 марта в городе проводились плановые работы по сносу сооружений. В результате взрыва часть строений рухнула на теплосети и повредила их.«Владимиртеплогаз» приостановил подачу теплоносителя 10 тепловым пунктам.На месте происшествия работают представители предприятия. Сроки ликвидации ЧП пока не называются.Сообщается, что также повреждены линии электропередач.