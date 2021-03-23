Обломки уничтоженного направленным взрывом здания повредили теплотрассу.

Обломки уничтоженного направленным взрывом здания повредили теплотрассу.Сегодня в 12 часов дня в Муроме прогремел взрыв, который окончательно обрушил остатки башен старого элеватора, сообщил порталРанее мы сообщали о заплпнированной серии запланированных взрывов.После того, как улеглось облако пыли, стало ясно, что часть здания обрушилась на расположенные рядом сети.А упавшие деревья перегородили дорогу и повредили линии электропередач уличного освещения. Рабочие незамедлительно приступили к очистке проезжей части. Стволы оперативно распилили и вывезли, рассказали наши коллеги.Выяснилось, что в результате падения обломков была повреждена тепловая магистраль первого контура. «Владимиртеплогаз» был вынужден приостановить циркуляцию теплоносителя. Под аварийное отключение попали 10 тепловых центральных пунктов, обеспечивающих горячей водой и теплом всю центральную часть Мурома.Прогноза по срокам восстановления поврежденного участка магистрали специалисты не дают. Работы начнутся только после того, как обломки уберут и откроется доступ к сетям.Кроме того, на время работ по ликвидации обрушения будет ограничено движение по улице проезд Куйбышева (от заправки до ЖД путей).Свое заключение по случившемуся должны дать дознаватели.Фото и видео: