Обломки уничтоженного направленным взрывом здания повредили теплотрассу.
Обломки уничтоженного направленным взрывом здания повредили теплотрассу.
Сегодня в 12 часов дня в Муроме прогремел взрыв, который окончательно обрушил остатки башен старого элеватора, сообщил портал
Ранее мы сообщали о заплпнированной серии запланированных взрывов.
После того, как улеглось облако пыли, стало ясно, что часть здания обрушилась на расположенные рядом сети.
А упавшие деревья перегородили дорогу и повредили линии электропередач уличного освещения. Рабочие незамедлительно приступили к очистке проезжей части. Стволы оперативно распилили и вывезли, рассказали наши коллеги.
Выяснилось, что в результате падения обломков была повреждена тепловая магистраль первого контура. «Владимиртеплогаз» был вынужден приостановить циркуляцию теплоносителя. Под аварийное отключение попали 10 тепловых центральных пунктов, обеспечивающих горячей водой и теплом всю центральную часть Мурома.
Прогноза по срокам восстановления поврежденного участка магистрали специалисты не дают. Работы начнутся только после того, как обломки уберут и откроется доступ к сетям.
Кроме того, на время работ по ликвидации обрушения будет ограничено движение по улице проезд Куйбышева (от заправки до ЖД путей).
Свое заключение по случившемуся должны дать дознаватели.
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