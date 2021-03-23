Дорожное полотно во Владимире тает на глазах вместе со снегом. Когда начну ставить заплатки и где?

Дорожное полотно во Владимире тает на глазах вместе со снегом. Когда начну ставить заплатки и где?И всё- таки не приживается. С приходом весны на городских улицах начал сходить не только снег, но и асфальт. И передвижение на автомобилях стало похоже на фигурное катание. Шансы попасть в ДТП увеличились во много раз. Маневрируя между ямами, водители могут не заметить других участников движения.Михаил Антонов, водитель:- Безусловно, если человек передо мной начинает объезжать яму и ныряет влево или в право, я могу я могу не успеть среагировать. Или он может в меня въехать, или я также начну машинально начну объезжать ямы и не замечу машину, которая сбоку идёт.))О глубине ямы под слоем воды приходится только догадываться. Попадание в неё может стать причиной дорогостоящего ремонта. Взыскивать деньги за поломанное авто придется через суд, и не каждый водитель будет тратить время и силы разбирательство в правовом поле.Александр, водитель:- Конечно ямы появились, все дороги в ямах! Если плотину через Содышку проезжать, то там не одного ровного места нет \\\\ Попал в яму в Веризино, оторвал заднюю опору амортизатора))Виктор Поляков, передвигается на солидном внедорожнике, но ямы на городских улицах, не дают мужчине насладится комфортной ездой. Мужчина задаётся вопросом, когда же будет производится ремонт, на центральных городских магистралях и не только.Виктор Поляков, водитель:- Это критично вообще, это во всём городе вообще. Ситуация, как я считаю вообще плачевная, то есть платим налоги, а вопрос, где дороги? Даже элементарно центральные улицы города разбиты, а про дворы я вообще просто молчу! Хотелось бы от властей услышать, что будет дальше?))В городской администрации пояснили, что работа ведется в ежедневном режиме, начиная с января. Подобные работы возможно производить только при определенных погодных условиях. Сейчас- с наступлением тепла- работы пойдут быстрее. В среднем за день бригада выполняет до 100 квадратных метров "Ямочного ремонта".Игорь Ефремов, заместитель начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ- Проблемы устанавливаются, как в ходе собственного мониторинга работниками ЦУГД, также в ходе мониторинга, который осуществляют сотрудники районных администраций, уполномученные сотрудники управления ЖКХ и других городских служб. То есть это всё в режиме реального времени поступает в ЦУГД. Они в зависимости от своих мощностей составляют планы работ))В апреле городские власти приступят и к капитальному ремонту дорожного покрытия. Работы будут производится по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За 250 миллионов рублей отремонтируют 170 тысяч квадратных метров дорог и 25 тысяч метров тротуаров. К тому же городские власти отремонтируют улицу Горького. Стоимость работ составит 42 миллиона, образовавшиеся от экономии бюджета.Константин Миронов, Александр Чунаев "Вести-Владимр"