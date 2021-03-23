Минстроем РФ утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по субъектам страны на второй квартал 2021 года.

Минстроем РФ утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по субъектам страны на второй квартал 2021 года.Во Владимирской области средняя нормативная стоимость недвижимости составит 36 928 рублей. В первом квартале в регионе были установлены аналогичные цифры.Показатель применяется властью при расчёте социальных выплат, для покупки жилья или его строительства за счёт федерального бюджета.Интересно, что в Москве и Московской области цена выросла на 3,7%, в Ленинградской - на 2,9%, а в Нижегородской области - на 1,9% - до 52,8 тысяч рублей за квадрат.