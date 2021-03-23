В ответ на сделанное им сотрудницей службы безопасности замечание о необходимости оплатить проезд мужчина умышленно со всей силы толкнул ее...

«Полицейские патрульно-постовой службы столичного метро задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в нанесении телесных повреждений 55-летней сотруднице службы безопасности», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что инцидент произошел в вестибюле станции «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. 39-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти на станцию через турникет, работающий на выход для пассажиров. В ответ на сделанное им сотрудницей службы безопасности замечание о необходимости оплатить проезд мужчина сначала проигнорировал установленное требование, а затем умышленно со всей силы толкнул ее. От удара женщина упала на пол.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции.Согласно заключению врачей при падении 55-летняя женщина получила серьезную травму руки. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18