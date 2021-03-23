Вопросы сохранения здоровья и доступной медицинской помощи сегодня - одни из самых актуальных.

Вопросы сохранения здоровья и доступной медицинской помощи сегодня - одни из самых актуальных.Поэтому проект "Передвижные центры здоровья" особенно востребован у жителей региона.Вот уже более 5 лет во Владимирской области уникальные медицинские комплексы работают на благо людей благодаря общественной организации "Милосердие и порядок", которой руководит депутат Госдумы Григорий Аникеев.Уже более двухсот тысяч земляков бесплатно прошли необходимые обследования. Ежедневно услугами трех "Передвижных центров здоровья" пользуются более трехсот человек. В комплексах установлено высокоточное, современное оборудование. Обследование проводят врачи из областного центра. В период пандемии работа "Передвижных центров здоровья" проходит в особом режиме. Для приема граждан привлекаются специалисты, которые помогают выявить возможные осложнения у людей, перенесших ковид.Полина Солопова, врач-эндокринолог:- Передвижные центры здоровья работают на регулярной основе. Всегда приезжают своевременно, тем самым оказывая доступную медицинскую помощь населению районов.// Местные жители наших районов очень этим довольны.Медицинские комплексы выезжают во все районы области. График выездов формируется по запросам жителей региона, общественных и профсоюзных объединений. В марте специальный прием в городе Кольчугино организован по обращению председателя местного отделения Всероссийского общества инвалидов.Валентина Молчанова, член местного отделения Всероссийского общества инвалидов:- Этот проект очень важен для нас, для нашего города, для нашего района//Очень хорошие консультации дают врачи. Также все работники, которые здесь есть, помимо врачей, относятся доброжелательно к людям. Это очень хороший проект, поэтому мы хотим, чтобы Григорий Викторович и в дальнейшем продолжал этот проект.Людмила Кураненкова, член местного отделения Всероссийского общества инвалидов:- Вот я считаю: я на верном пути, потому что и компетентные врачи, и оборудование современное, и внимание. И мне сразу поставили диагноз.Общественная организация "Милосердие и порядок" продолжает работу в он-лайн-режиме. Благодаря этому все проекты и мероприятия стали ближе и доступнее всем жителям Владимирской области. Стать участником творческих и познавательных конкурсов просто. Достаточно подписаться на группы организации "Милосердие и порядок" в социальных сетях и следить за новостями.Константин Мочалов, глава администрации Кольчугинского района:- Сотрудничество с Григорием Аникеевым у нас достаточно плодотворное и с его организацией "Милосердие и порядок" достаточно плодотворное, потому что проекты все долгосрочные , не первый год идут. Такой проект как "Передвижной центр здоровья" Григория Аникеева, он безусловно важен для района.Узнать более подробную информацию о "Передвижных центрах здоровья" и записаться на прием к специалисту можно по бесплатному телефону "горячей линии здоровья" :8-800-2345-003.Вера Куликова, Илья Хлудов, Вести-Владимир