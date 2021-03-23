Кинокритик Егор Беликов подробно описал промахи, допущенные создателями сериала Чикатило. Режиссер ленты Сарик Андреасян совершил ошибку, доверив главную роль маньяка-извращенца Андрея Чикатило Дмитрию Нагиеву.

Кинокритик Егор Беликов подробно описал промахи, допущенныесоздателями сериала "Чикатило". Режиссер ленты Сарик Андреасян совершил ошибку,доверив главную роль маньяка-извращенца Андрея Чикатило Дмитрию Нагиеву.По словам Беликова, Нагиева сложно воспринимать в серьезномобразе. Дмитрий не перестал быть выдающимся актером, просто для зрителей он уженеотделим от развлекательных шоу и ненавязчивых многосерийных комедий таких как,например, "Кухня" и "Физрук" "Он будто обналичил весь свой актерский капитал иперешел в другую категорию персоналий", – отметил критик.Нагиев, как заметил обозреватель, с большим старанием подошел кработе в сериале "Чикатило". Из себя Дмитрий "выжал максимум" – он имитировалголос и повадки реального человека. В героя Нагиева вложено много сил – артистаодели в ужасный костюм советских времен, наложили ему пластический грим, однакоЧикатило у Андреасяна все равно выглядит пародийно. Нагиев в драматическом образе был обречен на оглушительный провал.На этом претензии Егора Беликова к сериалу не заканчиваются.Кинокритик не понимает, зачем вообще понадобилось инсценировать историюкровожадного убийцы, ведь в нее режиссер не добавил ничего, "кроме неловкогоэпатажа". Сарик Андреасян "прет в чувствительную тему" игнорируя множество нюансов.Существует великое множество фильмов о маньяках и в последние годы подобные проектывыходят все чаще. Это породило дискуссию в обществе относительно уместности увековечиваниядеяний серийных убийц в искусстве."Это довольно унылоетелемыло в духе "Следа", но про ужаснейшего маньяка в истории России", – сказал Егор Беликов о сериале "Чикатило".Кинокритик добавил, что сериал "Чикатило" не заслуживаетвнимания. Между тем новое детище Сарика Андреасяна можно рассмотреть, каксимптом важных изменений в индустрии кино. Егор Беликов отметил, чтостриминговый рынок в России сейчас "перегрет шальными деньгами" – инвесторы судовольствием несут туда свои деньги. Большие платформы ведут борьбу за платныхподписчиков. Для этого им нужен эксклюзивный контент, который скупается без учетарепутации автора. "Лишь бы он мог обеспечить жареную тему и медийное имя дляпостера", – резюмировал Беликов.