Мероприятие состоится 29 марта в 18 часов.
29 марта в Центре классической музыки при участии Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи состоится творческая встреча известным современным писателем Алексеем Ивановым.
Во Владимире он представит новый роман «Тени Тевтонов» и ответит на вопросы читателей.
Начало мероприятия намечено на 18:00. Адрес Центра: улица Большая Московская, дом №28.
Музыкальное сопровождение мероприятия - духовой ансамбль «Art holz quintet».
Справки по телефону: 333-700.
Cправочно:
Алексей Иванов – лауреат премии Правительства РФ в области культуры, премии «Книга года», автор бестселлеров «Тобол», «Географ глобус пропил», «Золото бунта».