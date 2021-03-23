Мероприятие состоится 29 марта в 18 часов.

29 марта в Центре классической музыки при участии Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи состоится творческая встреча известным современным писателем Алексеем Ивановым.Во Владимире он представит новый роман «Тени Тевтонов» и ответит на вопросы читателей.Начало мероприятия намечено на 18:00. Адрес Центра: улица Большая Московская, дом №28.Музыкальное сопровождение мероприятия - духовой ансамбль «Art holz quintet».Справки по телефону: 333-700.Cправочно:Алексей Иванов – лауреат премии Правительства РФ в области культуры, премии «Книга года», автор бестселлеров «Тобол», «Географ глобус пропил», «Золото бунта».