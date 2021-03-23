Обвиняемый предложил своё содействие в размещении страдающего алкогольной зависимостью мужчины в специализированном учреждении, но взяв деньги, перестал выходить на связь.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Фигурант был задержан в феврале текущего года после поступившего в полицию сообщения от жительницы Владимира.По версии следствия, обвиняемый, зная, что сожитель его знакомой страдает алкогольной зависимостью, предложил своё содействие в размещении мужчины в специализированном учреждении. Чтобы казаться более убедительным, злоумышленник сказал, о, якобы, наличии знакомств среди персонала учреждения.Поверив фигуранту, женщина передала ему 10 000 рублей в качестве оплаты за содействие. Взяв деньги, злоумышленник под различными предлогами отказывался от встречи и исполнения обещанного, а затем перестал выходить на связь, не вернув деньги.После задержания фигурант пояснил, что изначально не собирался помогать, а сведения о знакомствах в спецучреждении были ложными.На время следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.