В подмосковном Солнечногорске оставленный в одиночестве в квартире умер младенец, передает . Мать на время отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила, что ее трехмесячный сын не подает ..
<a href="https://33live.ru/novosti/23-03-2021-pod-moskvoj-prokuratura-proveryaet-gibel-mladenca.html" target="_blank">Под Москвой прокуратура проверяет гибель младенца</a> - В подмосковном Солнечногорске оставленный в одиночестве в квартире умер младенец, передает . Мать на время отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила, что ее трехмесячный сын не подает ..
[url=https://33live.ru/novosti/23-03-2021-pod-moskvoj-prokuratura-proveryaet-gibel-mladenca.html]Под Москвой прокуратура проверяет гибель младенца[/url] - В подмосковном Солнечногорске оставленный в одиночестве в квартире умер младенец, передает . Мать на время отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила, что ее трехмесячный сын не подает ..