В подмосковном Солнечногорске оставленный в одиночестве в квартире умер младенец, передает . Мать на время отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила, что ее трехмесячный сын не подает ..

В подмосковном Солнечногорске оставленный в одиночестве в квартире умер младенец, передает "". Мать на время отлучилась, а когда вернулась, то обнаружила, что ее трехмесячный сын не подает признаков жизни. Теперь трагедию проверяют в прокуратуре Московской области.