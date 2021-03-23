Напомним, что сегодня днём после взрыва элеватора центр Мурома остался без отопления и горячей воды.

В ближайшие часы власти обещают восстановить в Муроме подачу теплоснабжения. Об этом в своём аккаунте ВКонтакте сообщил глава региона Владимир Сипягин.«Удалось запустить два котла. В ближайшие 1-2 часа теплоноситель догонят до нормальных температур, а жители начнут получать горячую воду и тепло нормативного качества. Снятие участков теплотрассы будет осуществляться​ после потепления. Объёмы работ определят после всех необходимых замеров», - доложила губернатору результаты работы в Муроме директор департамента ЖКХ Елена Семенова.Техника будет устранять завалы до их полной ликвидации. Коммуникации выдержали гидравлический удар.Владимир Владимирович уточнил, что прорыв произошел в другом месте, поэтому пришлось прекратить подачу тепла в административные здания. Это позволило запитать систему теплоснабжения многоквартирных домов.Напомним, что сегодня днём