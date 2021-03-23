Об этом говорится в отчёте Счётной палаты области за 2020 год.

Счётная палата Владимирской области считает, что меры поддержки бизнеса в регионе, предоставленные в период пандемии, оказались малоэффективными. Об этом говорится в отчёте ведомства за 2020 год.В результате анализа выяснилось, что информация о реализации 19% антикризисных мероприятий не предоставлялась исполнителями в комитет экономического развития. При этом 11 плановых мероприятий более полугода находились в подготовительном режиме, а исполнители сообщали об их успешной реализации.Почти каждая шестая мера поддержки не имела отношения к пандемии коронавируса, ибо региональный бюджет ежегодно выделял средства указанные статьи расходов ещё до всплеска заболеваемости.«В прошлом году средства были запланированы всего на 47,6% мер поддержки бизнеса, а 224 млн рублей так и не были изысканы. При этом из общего объёма выделенных бюджетных ассигнований - 103,6 млн рублей оказались не востребованными», - уточнили в Счётной палате.Субсидии на возмещение части процентов по краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве предоставлены на сумму 6,42 млн рублей или 18,3% от объёма запланированных средств. Отсрочкой лизинговых платежей на шесть месяцев не воспользовался ни один фермер.«К 10 сентября в городах Гусь- Хрустальный, Ковров и Муром, а также в Селивановском, Собинском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах не приняли местные правовые акты, направленные на поддержку предпринимателей», - свидетельствует отчёт аудиторов.Интересно, что в шести муниципалитетах, которые приняли нормативку, господдержка оказывалась одному, двум получателям.Добавим, что о результатах проверки проинформированы губернатор Владимир Сипягин и депутаты Законодательного Собрания области.