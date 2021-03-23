Лучшие дружинники 33 региона получили заслуженные награды.

УМВД России по Владимирской области совместно с Департаментом безопасности Владимирской области проведен конкурс «Лучшая народная дружина».В традиционном состязании принимают участие общественные объединения из разных районов 33 региона, оказывающие содействие правоохранителям в охране общественного порядка, обеспечении безопасности на дорогах, пресечении правонарушений и раскрытии преступлений.В настоящее время в число дружинников на территории Владимирской области входят более 1100 граждан. В 2020 году члены народных дружин помогли пресечь более 1800 правонарушений и раскрыть почти три десятка преступлений.Лучшей городской дружной по итогам года стала «Народная дружина по содействию охране общественного порядка и общественной безопасности» из Мурома. Первыми среди сельских дружин стали представители Селивановского района, а в категории «Лучшая народная дружина по содействию безопасности дорожного движения» победу одержала «НД БДД Владимира». Среди казачьих обществ лучшей стала «НД ХКО «КОБР» из Петушинского района.В число лауреатов конкурса также вошли общественные объединения из Гусь-Хрустального, Меленковского, Собинского и Александровского районов.Лучшим дружинникам были вручены заслуженные награды на церемониях награждения, которые прошли в разных районах Владимирской области.Узнать подробности о деятельности народных дружин можно здесь.