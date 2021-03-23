Лучшие дружинники 33 региона получили заслуженные награды.
УМВД России по Владимирской области совместно с Департаментом безопасности Владимирской области проведен конкурс «Лучшая народная дружина».
В традиционном состязании принимают участие общественные объединения из разных районов 33 региона, оказывающие содействие правоохранителям в охране общественного порядка, обеспечении безопасности на дорогах, пресечении правонарушений и раскрытии преступлений.
В настоящее время в число дружинников на территории Владимирской области входят более 1100 граждан. В 2020 году члены народных дружин помогли пресечь более 1800 правонарушений и раскрыть почти три десятка преступлений.
Лучшей городской дружной по итогам года стала «Народная дружина по содействию охране общественного порядка и общественной безопасности» из Мурома. Первыми среди сельских дружин стали представители Селивановского района, а в категории «Лучшая народная дружина по содействию безопасности дорожного движения» победу одержала «НД БДД Владимира». Среди казачьих обществ лучшей стала «НД ХКО «КОБР» из Петушинского района.
В число лауреатов конкурса также вошли общественные объединения из Гусь-Хрустального, Меленковского, Собинского и Александровского районов.
Лучшим дружинникам были вручены заслуженные награды на церемониях награждения, которые прошли в разных районах Владимирской области.
Узнать подробности о деятельности народных дружин можно здесь.