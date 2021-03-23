Установлено, что один из злоумышленников, применил силу к заявителю, после чего он упал на асфальт...

Сотрудники полиции задержали двух молодых людей подозреваемых в факте хулиганства.Ранее в полицию поступило заявление от 30-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что во время проведения несанкционированного митинга на Пушкинской площади в январе текущего года он, находясь среди толпы митингующих граждан, отстаивая свою гражданскую позицию, выступая в поддержку действующей власти Российской Федерации, залез на фонарный столб и развернул плакат, осуждающий одного из лидеров оппозиции. Неизвестные применили к нему насилие, в результате чего он упал на землю, нанеся телесные повреждения, они скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых - 28-летнего москвича и 27-летнего приезжего. Установлено, что один из злоумышленников применил силу к заявителю, после чего он упал на асфальт. Второй злоумышленник, нанося телесные повреждения потерпевшему, пытался вырвать у него плакат.По данным фактам следователем СЧ по РОПД СУ УВД по ЦАО возбуждены уголовные дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60