Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Главнокомандующий выполнил обещание, которое дал в понедельник, 22 марта.

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Главнокомандующий выполнил обещание, которое дал в понедельник, 22 марта.Президент России Владимир Путин реализовал планы, о которых общественности стало известно в минувший понедельник. По информации прессы, главнокомандующий вакцинировался от коронавируса.Как и планировалось, данное мероприятие прошло в непубличном формате. По этой же причине в прессе нет информации, какой из российских вакцин отдал предпочтение Владимир Владимирович.Ряд экспертов полагает, что действие Путина поможет многим людям решиться на вакцинирование. Важно, чтобы процесс был осознанным и добровольным, отмечают вирусологи.Стоит отметить, что уже более четырех миллионов человек завершили курс вакцинации, сообщил Путин. Российские власти планируют, что прививку сделают большая часть от общего числа взрослых граждан.По прогнозам экспертов, к июлю или августу текущего года в стране ожидается появление так называемого коллективного иммунитета. Есть шанс, что это произойдет раньше намеченных сроков.Сообщается, что на данный момент в России есть достаточно ресурсов, чтобы произвести нужный объем вакцин. Владимир Путин подчеркнул, что процесс должен быть максимально доступным и удобным для граждан.