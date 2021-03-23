Социальная сеть Twitter удалила треть запрещенной информации, но темпы остаются неудовлетворительными. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Социальная сеть Twitter удалила треть запрещенной информации, но темпы остаются неудовлетворительными. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.После замедления Twitter социальная сеть начала работы по удалению противоправного контента – детской порнографии, суицидальных и наркотических материалов, отметили в РКН.В ведомстве напомнили, что с 2017 года направили в администрацию Twitter более 28 тысяч требований об удалении деструктивного контента, однако все они были проигнорированы. РКН обнаружил в социальной сети более трех тысяч противоправных материалов.Роскомнадзор выразил сожаление, что лишь замедление американской соцсети заставило ее признать наличие деструктивного контента."Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета", – отметили в ведомстве.Однако темпы удаления противоправного контента остаются неудовлетворительными, констатировали в РКН. В Twitter по-прежнему остаются две трети материалов, наносящих вред детям, уточнили в ведомстве.Более того, в соцсети появляются новые публикации с пропагандой суицида, детской порнографией и информацией о распространении и употреблении наркотиков."Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации", – сказано в сообщении на сайте РКН.Напомним, что Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта. Мера действует на 100% мобильных устройств и на 50% компьютеров.