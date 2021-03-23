Вдобавок, компанию оштрафовали на 120 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения материалов проверки, проведённой Счётной палатой в отношении ООО «Владимиртеплогаза», за нарушение требований законодательства предприятие оштрафовано на 120 тысяч рублей. Кроме этого, департаментом государственного регулирования цен и тарифов из тарифной выручки организации исключены необоснованные расходы компании в размере 70,4 млн рублей.К 12 марта выполнено 36 предложений ведомства, направленных в адрес «Владимиртеплогаза», среди которых меры по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов на общую сумму 55,2 млн рублей, регулирование порядка премирования руководства организации, а также приведение в соответствие трудовых договоров.Напомним, что как раз за последнее, незаконные многомиллионные премии, против гендиректора учреждения Александра Королёва заведено уголовное дело. Сейчас руководитель в СИЗО.