Более 70 школьных команд Владимирской области поучаствовали во Всероссийской исторической игре. Она называется «1418» по числу дней и ночей Великой Отечественной войны. Игру, посвящённую

Более 70 школьных команд Владимирской области поучаствовали во Всероссийской исторической игре. Она называется «1418» по числу дней и ночей Великой Отечественной войны. Игру, посвящённую событиям военных лет, провели в онлайн-формате. Участвовали в ней ребята в возрасте от 14 до 18 лет. По условиям игры, в одной команде не более десяти человек. Они выполняли 20 заданий,