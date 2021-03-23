Сегодня в итоговом выпуске дня.

Сегодня в итоговом выпуске дня.Скатертью - дорога.Сезон ямочного ремонта в областном центре. На проезжей части вновь лунные пейзажи- когда заделают ямы?Газ идёт.В Юрьев-Польском районе прокладывают новый газопровод. Сколько километров новых сетей появятся в регионе в этом году?Экскурсия по РАНХиГС.И день открытых дверей в президентской академии. Какиеновые специальности ждут абитуриентов.